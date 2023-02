"Abbattete il pallone spia": c'è un piano degli Usa. Chiuso lo spazio aereo in Sud e Nord Carolina

È da quando gli è stata comunicata per la prima volta l'emergenza del pallone spia, martedì scorso, che il presidente degli Usa, Joe Biden, ha discusso più volte opzioni militari, ma gli è stato sempre consigliato, finora, di evitare di abbattere il pallone per timore che i detriti possano cadere su zone abitate. La pazienza di Joe Biden, però sta arrivando al limite e allora il residente rassicura sul fatto che la sua amministrazione gestirà la vicenda del pallone spia cinese che da giorni sorvola gli Stati Uniti. "Ce ne occuperemo", ha risposto, al suo arrivo all'aeroporto di Syracuse, senza fornire ulteriori spiegazioni, al giornalista della Cnn che gli chiedeva se darà l'ordine di abbatterlo.



Da fonti interne all'amministrazione Biden, comunque, giunge la notizia che gli Stati Uniti stiano valutando un piano per abbattere il pallone spia cinese una volta che ha iniziato a sorvolare l'Atlantico. Lo riporta Fox News, citando un alto funzionario dell'amministrazione e sottolineando che in questo modo non ci sarebbe il rischio della caduta di rottami su zone abitate, che finora ha spinto i vertici militari Usa a sconsigliare l'abbattimento del pallone. Inoltre, precisano le fonti, vi sarebbe la possibilità di recuperare i rottami. Secondo le stime del Pentagono in giornata il pallone dovrebbe lasciare gli Stati Uniti continentali ed iniziare a sorvolare l'Atlantico.

Getty Joe biden

Chiuso lo spazio aereo in Sud e Nord Carolina La Federal Aviation Administration ha ordinato la chiusura dello spazio aereo in alcune aree della Nord Carolina e della Sud Carolina, dove starebbe in transito il pallone spia cinese. Sono state bloccate, ha reso noto un portavoce delle autorità d'aviazione federale, in tre aeroporti: quello di Charleston, Myrtle Beach e Wilmington, per motivi legali alla "difesa dello spazio aereo nazionale". La conferma giunge anche dall'emittente televisiva Abc, che parla di "iniziative di sicurezza nazionale".

AFP Il 2 febbraio 2023 il Pentagono ha dichiarato che stava seguendo un pallone spia cinese che volava alto sopra gli Stati Uniti che sembrava sorvegliare un sito di armi nucleari altamente sensibile

Un secondo pallone spia avvistato in America latina Il secondo pallone spia cinese che, secondo quanto confermato dal Pentagono sta sorvolando l'America Latina, sarebbe stato avvistato in Colombia e Costa Rica. Lo riporta la Cnn che cita i media colombiani, secondo i quali il pallone è stato avvistato a oltre 21mila metri di altezza, sulla base di dati che sarebbero stati forniti dai militari. Anche in Costa Rica ci sono notizie di avvistamenti di quello che potrebbe essere lo stesso pallone avvistato in Colombia. La Cnn sottolinea che dai governi dei due Paesi sudamericani non è arrivata nessuna conferma o comunicazione ufficiale. Il portavoce del Pentagono, Pat Ryder ieri ha parlato di "notizie di un pallone in transito in America Latina, che noi riteniamo sia un altro pallone spia cinese", ma non aveva fornito nessuna specifica localizzazione. La Cnn ha intervistato Esteban Carranza, avvocato del Costa Rica, che ha postato giovedì su Twitter un video di quello che definisce "lo stesso tipo di pallone avvistato negli Usa" che sarebbe stato visibile "tutto il giorno nei cieli del Costa Rica", in particolare della capitale San Josè. "Devo dire che all'inizio pensavo che stessi vedendo un Ufo, perché era un oggetto grande, luminoso e assolutamente fermo - ha spiegato all'emittente americana - l'ho osservato per 45 minuti da diverse angolazioni, sempre fermo, e dopo alcune ore sono tornato ed era sempre lì, molte persone l'hanno visto da punti diversi della città".

Larry Mayer/The Billings Gazette via AP Un presunto pallone cinese ad alta quota sorvola Billings, nel Montana.

La Cina reagisce “La Cina agisce sempre in stretta conformità con il diritto internazionale e rispetta la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i Paesi. Non abbiamo intenzione di violare e non ha mai violato il territorio o lo spazio aereo di alcun paese sovrano. Alcuni politici e media negli Stati Uniti hanno esaltato” la vicenda del pallone spia cinese nei cieli Usa “per attaccare e diffamare la Cina. La parte cinese è fermamente contraria a questo”. Lo riporta una nota del portavoce del ministero degli Esteri cinese per esprimere la propria posizione su quanto sta accadendo nei cieli americani. Intanto, sulla presunta visita di Blinken in Cina, poi annullata, da Pechino precisano che “nessuna delle due parti ha mai annunciato che ci sarebbe stata una visita. Spetta agli Stati Uniti fare il loro ultimo annuncio e lo rispettiamo”. Così in una nota del portavoce del ministero degli Esteri cinese in risposta al rinvio della visita in Cina da parte del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a seguito dell'incidente del pallone spia cinese individuato nei cieli Usa. “Mantenere i contatti e la comunicazione a tutti i livelli - si legge ancora - è un'importante intesa comune raggiunta dai presidenti cinese e statunitense nel loro incontro a Bali. Uno dei compiti delle squadre diplomatiche di entrambe le parti è quello di gestire correttamente le relazioni bilaterali, in particolare di gestire alcune situazioni impreviste con sangue freddo e prudenza”.