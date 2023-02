Achille Lauro torna a Sanremo come ospite del palco all'aperto

Nell'ultima serata del Festival di Sanremo 2023 è Achille Lauro l'ospite del Suzuki Stage, il palco allestito subito fuori dal teatro Ariston in piazza Colombo. Il cantante romano si è esibito in un medley di suoi brani: "Rolls Royce", "Me ne frego", "Bam Bam Twist", "Domenica" e "16 Marzo", conquistando il pubblico presente, numeroso nonostante il freddo.

Anche nella finalissima, quindi, il Festival ha confermato gli eventi collaterali alla gara per coinvolgere diversi tipi di pubblico e arricchire l’evento principale.