Addio a Alberto Radius, grande chitarrista, anima del rock italiano

Chitarrista, cantautore, produttore, eminenza grigia del rock italiano. Alberto Radius se n'è andato. Aveva 80 anni, suonava dalla fine dei '50 nelle sale da ballo, in vari "complessi", fino ad incrociare l'Equipe 84 in alcune serate. Milano era la destinazione obbligata per la “generazione beat”, lì definisce il suo approccio al sound e all'effettistica: la sua chitarra è al passo con i tempi, e negli anni accanto al pop / rock toccherà il genere progressive. Con Tony Cicco e Gabriele Lorenzi fonda la Formula 3, prodotta dalla Numero Uno di Battisti, che avrà nel repertorio pezzi del grande Lucio, come “Questo folle sentimento”. In parallelo porta avanti il suo progetto da solista.