Addio a Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi

Poco meno di un mese fa Rosanna Banfi, attrice anche lei, raccontava in una intervista che la madre non stava bene: “Sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l'unione familiare”.

La notizia è stata data dalla figlia Rosanna con un post su Instagram che ritrae la madre, giovane e sorridente, in una vecchia foto in bianco e nero mentre mangia un gelato: “Ciao Mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.

Un amore durato oltre 60 anni



Lino e Lucia si erano conosciuti dieci anni prima del matrimonio quando erano appena adolescenti, 15 anni lui, 13 lei. L’attore, mentre cercava fortuna al nord, aveva mantenuto, nella distanza, sempre uno scambio con la ragazzina che gli aveva fatto battere il cuore.

La coppia si riuscì a sposare solo molti anni dopo, usando l’espediente della fuitina, in modo da costringere le rispettive famiglie ad accettare la loro unione.

In tanti anni l’artista ha sempre affermato che Lucia, fortemente amata, non aveva mai avuto motivo di essere gelosa di alcuna delle attrici bellissime che lo avevano circondato sul set dei suoi numerosi film, "nemmeno di Edwige Fenech”.

In una delle ultime interviste rilasciate, Banfi aveva raccontato durante la pandemia, commosso, di una domanda che gli aveva fatto la moglie poco prima: "Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio".

Poco tempo dopo l’attore rivelò ad un settimanale di aver scritto una lettera al Papa in cui confessava di aver chiesto a Dio, come ultimo desiderio, di morire assieme alla moglie, nello stesso momento “tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”.

A chi chiedeva a Banfi il segreto del loro amore così longevo, l’attore rispondeva: “La ricetta è la costruzione di una casa in comune, di sacrifici e resistenze. Si diventa una casa antisismica che non si demolisce”.