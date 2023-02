Addio a Stella Stevens, recitò con Jerry Lewis ed Elvis Presley

Stella Stevens, attrice della Hollywood anni Sessanta, protagonista di film come Le folli notti del dottor Jerryll, Cento ragazze e un marinaio e Il villaggio più pazzo del mondo, è morta venerdì 17 febbraio in una casa di riposo di Los Angeles all'età di 84 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio, l'attore, produttore e regista Andrew Stevens, a The Hollywood Reporter, precisando che la madre da tempo era malata del morbo di Alzheimer.



Brillando soprattutto nelle commedie leggere, l'attrice bionda e con gli occhi azzurri è apparsa come una timida concorrente di un concorso di bellezza in Una fidanzata per papà (1963) di Vincente Minnelli, ha interpretato una suora caparbia in Dove vanno gli angeli, arrivano i guai! (1968) al fianco di Rosalind Russell e si è divertita con l'amante Dean Martin in due film: la parodia spionistica di Matt Helm il silenziatore (1966) e Come salvare un matrimonio e rovinare la propria vita (1968).



Stevens ha recitato anche al fianco di Elvis Presley Cento ragazze e un marinaio (1962), un film che disse di detestare. Il suo ruolo più importante, tuttavia, fu quello di Le folli notti del dottor Jerryll (1963), prodotto, diretto, co-scritto e interpretato da Jerry Lewis nei panni del simpatico ma secchione Julius F. Kelp, un professore di chimica che inventa un cocktail potente che lo trasforma nel dongiovanni Buddy Love. Il suo personaggio, la studentessa Stella Purdy, si scopre attratta da Love ma stravede anche per Kelp.