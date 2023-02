Addio a Tom Whitlock, premio Oscar per "Take My Breath Away", canzone cult di "Top Gun"

È morto in una casa di cura di Gallatin, nel Tennessee, all'età di 68 anni, il compositore e paroliere statunitense Tom Whitlock, coautore con Giorgio Moroder del brano premio Oscar “Take My Breath Away”, che contribuì a rendere ancora più iconico il film "Top Gun" del 1986.



La scomparsa, avvenuta sabato 18 febbraio, è stata confermata da un portavoce della Gorman-Scharpf Funeral Home di Springfield, nel Missouri.



Whitlock soffriva del morbo di Alzheimer, come hanno riferito gli amici allo "Springfield News Leader". Le canzoni "Danger Zone" e "Take My Breath Away" apparse nel film diretto da Tony Scott e interpretato da Tom Cruise sono solo due degli oltre 100 crediti di scrittura di canzoni che Whitlock ha accumulato nel corso della sua carriera, tra cui brani interpretati da Bonnie Tyler, Ray Charles e Graham Nash.



"Danger Zone", cantata da Kenny Loggins, era stata scritta per essere abbinata alla scena iniziale del ponte della portaerei, mentre "Take My Breath Away", interpretata da Terri Nunn dei Berlin, ha ispirato il regista a girare una scena d'amore aggiuntiva tra Tom Cruise e Kelly McGillis per abbinarla alla canzone.

Con "Take My Breath Away" Whitlock vinse anche un Golden Globe nel 1986 per la migliore canzone originale oltre all'Oscar. Il brano raggiunse il primo posto della Billboard 100 nel settembre 1986, seguita da "Danger Zone" seconda. La colonna sonora del film ha venduto 9 milioni di copie.

Tom Whitlock e il compositore e produttore discografico Giorgio Moroder hanno lavorato alla musica di altri film come "Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II" (1987), "Over the Top" (1987).



Hanno scritto "Meet Me Half Way", interpretata anche da Kenny Loggins e "Rambo III" (1988). Hanno inoltre composto i temi delle Olimpiadi di Seul del 1988 e dei Mondiali di calcio del 1990 in Italia, rispettivamente "Hand in Hand" e "To Be Number One".

