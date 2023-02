Addio a Internet Explorer, il browser più famoso va in pensione e lascia il posto a Edge

Ha il sapore di un addio, di un pezzo di storia che si chiude, la fine di Internet Explorer, storico programma per navigare su Internet lanciato nel 1995. Da oggi, 14 febbraio 2023, dopo 28 anni di onorato servizio, questa gloriosa pagina di storia del web si gira definitivamente. Si apre un nuovo capitolo.

Microsoft ha disabilitato Internet Explorer: cliccando sull'icona, il software non si avvierà, reindirizzando l’utente a una schermata diversa che propone l’utilizzo di Edge, il programma che lo sostituisce (rilasciato nel 2015). Tuttavia, già dal 17 agosto 2021, i servizi Web legati a Microsoft 365 (Outlook, Office online, OneDrive e altri) non potevano più essere utilizzati con Explorer.

La fine di Internet Explorer era stata già annunciata da Microsoft lo scorso giugno, quando l'azienda aveva dichiarato che il software sarebbe stato ritirato e non più supportato nei mesi successivi. Il colosso di Redmond fondato da Bill Gates è ora alle prese con forti investimenti nell'Intelligenza Artificiale di Chat Gpt, che sarà integrata nel motore di ricerca Bing e che in futuro potrebbe diventare parte integrante di altri suoi programmi.

Lanciato quasi 28 anni fa, Internet Explorer ha raggiunto l'apice della popolarità nel 2004, quando ha conquistato una quota di mercato del 94%, in un momento in cui erano agli albori alternative come Firefox di Mozilla o Safari di Apple. Sull'azienda ora diretta da Satya Nadella, prima negli Usa e poi in Europa, si accese un faro per abuso di posizione dominante proprio a causa di Explorer, installato su tutti i computer dotati del sistema operativo Windows. Alla società fu imposto di separarlo dagli altri software. La stessa richiesta venne avanzata da Bruxelles per conto dell’Unione europea nel 2009.

Il programma per la navigazione Edge, che prende il posto di Explorer, deve concorrere almeno in popolarità con Google Chrome. Secondo gli ultimi dati di Stacounter, si trova a poco più dell’11% di utilizzo globale su computer, con Google che invece è oltre il 65%. Secondo Microsoft, Edge offre “un'esperienza Web più veloce, più sicura e più moderna rispetto a Internet Explorer”.