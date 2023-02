Addio Paco Rabanne, "il metallurgico della moda" aveva 88 anni

Lo stilista spagnolo Paco Rabanne è morto in Francia, a Portsall, aveva 88 anni. Nato Francisco Rabaneda Cervo a Pasajes, nei Paesi Baschi. In Francia arrivò dopo lo scoppio della guerra civile spagnola e lì studiò architettura. Questa sua formazione, dedicata allo studio delle forme e della materia, è riscontrabile in ogni tappa della sua carriera, sin da quando lavorò come designer di gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga. Con lui la materia si è fatta abito e la moda è diventata futuribile.

"La Maison Paco Rabanne desidera onorare il suo visionario stilista e fondatore, scomparso oggi all'età di 88 anni. Tra le figure più importanti della moda del XX secolo, la sua eredità rimarrà una costante fonte di ispirazione. Siamo grati a Monsieur Rabanne per aver fondato il nostro patrimonio d'avanguardia e per aver definito un futuro di possibilità illimitate", ha scritto l'azienda. Non sono note le cause del decesso.

La casa di moda col suo nome nacque nel 1966, Romina Power amava indossare i suoi abiti. Nel 1973 l'eau de toilette maschile Paco Rabanne Pour Homme, icona olfattiva di una generazione. Il suo marchio entrò a far parte del gruppo spagnolo Puig nel 1986.

Coco Chanel lo definì "il metallurgico della moda" proprio per l'uso pionieristico e visionario dei materiali alternativi nelle sue creazioni. Fu il primo stilista in assoluto ad usare la musica nelle sue sfilate.

Proficuo il suo rapporto col mondo del cinema, celebre l'abito di grandi paillettes indossato da Audrey Hepburn nel film Due per la strada. Stampata nell'immaginario di ognuno di noi Jane Fonda negli abiti succinti di Barbarella. Costumi che sono diventati pietre miliari di una cultura pop agli albori. PVC e pelle, abiti di catene e body di plastica, divise del cinema che sarebbero tornate decenni dopo in film come Il quinto elemento, e inconizzati definiticamente da parodie come Austin Powers.