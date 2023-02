Aerei israeliani colpiscono sito di Hamas a Gaza

Aerei israeliani hanno lanciato questa notte una serie di attacchi aerei contro un sito di Hamas a Gaza. È la consueta risposta al lancio di razzi da parte di militanti palestinesi verso il sud di Israele, come infatti è accaduto sabato sera. Le forze armate israeliane hanno intercettato il razzo palestinese e hanno dichiarato di aver preso di mira un complesso sotterraneo di fabbricazione di razzi, apparentemente gestito da Hamas. Testimoni nella Striscia riferiscono di diverse esplosioni, comunque al momento non ci sono notizie di vittime. Più a nord, nella Cisgiordania occupata da Israele, testimoni hanno detto che le truppe di Gerusalemme hanno circondato, sparando, una casa nella città di Nablus. La Tana dei Leoni, un gruppo di agitatori palestinesi con base soprattutto a Nablus e nella vicina Jenin, ha dichiarato di aver teso un'imboscata a un'unità dell'esercito. Israele non ha rilasciato commenti a questo proposito.