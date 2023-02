Affetto da autismo, diventa professore a Cambridge. l'Università britannica: "Tutto è possibile"

Se non fosse che - a suon di studi e pubblicazioni - ha "smentito" tutti i medici che lo avevano diagnosticato ad 11 anni, la storia di Jason Arday , sembrerebbe sulla scia di un politically correct rigorosamente applicato in Gran Bretagna. Ma Jason, 37 anni, affetto da autismo e - da bambino - di ritardo nello sviluppo, dimostra che " Tutto è possibile" : come recita il messaggio di felicitazioni, pubblicato dall'Università di Cambridge annunciando l'assegnazione dell'incarico. Dal 6 Marzo, il professor Arday, insegnerà nella cattedra di sociologia del prestigioso ateneo britannico: il sostegno incrollabile della madre e quel Tutor italiano sempre al suo fianco.

Una foto dal profilo di Jason, con sua moglie il giorno del matrimonio

La scommessa vinta contro i medici

In pochi, tra amici e familiari ci credevano - continua il Guardian - "Jason non solo non ha imparato a parlare fino all’età di 11 anni, ma ha iniziato a scrivere solo dopo la maggiore età": un sogno che sembrava irraggiungibile ai più, a chi lo circondava, e considerato impossibile probabilmente anche dai medici, che alla madre avevano detto in modo chiaro, senza filtri: "avrà bisogno di medici e terapisti a seguirlo, per tutta la vita".

Fino a 18 anni, comunicava con i segni

Jason Arday, è nato a Clapham (Londra Sud) insieme ad altri tre fratelli, fino a 18 anni, usava il linguaggio dei segni. Ha fatto per lungo tempo il commesso in un supermercato, mentre studiava giorno e notte, con la tenacia per raggiungere il suo obiettivo: la laurea all'Università.