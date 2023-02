Agguato di Alatri, in procura l'unico indagato per la morte di Thomas Bricca

È previsto tra qualche ora l'interrogatorio dell'unico indagato per l'omicidio di Thomas Bricca, il diciannovenne di Alatri freddato con un colpo di pistola alla fronte lo scorso 30 gennaio. Si tratta di un coetaneo della vittima, sempre residente nella cittadina ciociara e che, secondo gli elementi raccolti dai carabinieri, avrebbe partecipato seppur in maniera indiretta all'omicidio.

Le telecamere di videosorveglianza avrebbero immortalato il momento in cui i due killer, in fuga dopo l'agguato, abbandonano lo scooter T Max su cui erano in sella e salgono su un'auto. In quelle immagini si vedrebbe anche il giovane indagato.

Il clima nel paese laziale è sempre più teso: i genitori del ragazzo assassinato attendono giustizia e nella giornata di ieri sono stati lanciati volantini inneggianti contro la difesa dell'unico indagato: "Egregio avvocato tutta Alatri prova disprezzo e disgusto riguardo al suo operato. La riteniamo una persona cosciente della legge. Per questo inneggiamo alla giustizia che sarà difficile ottenere anche per vostra colpa. Le chiediamo, quindi, di rifletterci attentamente sopra".

I carabinieri stanno ancora cercando la pistola che ha ucciso il ragazzo, freddato con un colpo alla fronte. Nei giorni scorsi avevano portato avanti perquisizioni all'interno dell'abitazione di alcune persone, tutte riconducibili a un nucleo familiare specifico e ritenute coinvolte con l'omicidio.