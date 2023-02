Ai SAG Awards trionfa Everything Everywhere All at Once con quattro premi

Ai Sag Awards 2023, i premi assegnati dagli attori, ha dominato la commedia Everything Everywhere All At Once. Il film di Daniel Kwan e Daniel Scheinet si è aggiudicato quattro premi: migliore attrice protagonista a Michelle Yeoh e miglior attrice non protagonista a Jamie Lee Curtis, miglior attore non protagonista a Ke Huy Quan e miglior cast.

La commedia, che racconta la storia di una donna di origini asiatiche che gestisce una piccola lavanderia a gettoni e che si trova a combattere tra universi paralleli, aveva ricevuto anche il premio della Guild dei produttori hollywoodiani nella 34edizione dei Producers Guild of America Awards (PGA), sindacato dei produttori americani che rappresenta un fortissimo indicatore per gli Oscar, dove è in corsa con 11 nomination, più di ogni altro film in gara.

Tra le serie tv Sabrina Impacciatore ha sollevato insieme agli altri il premio per il miglior cast" in una serie di genere commedia assegnato a White Lotus. Da segnalare anche il trionfo di Brendan Fraser, miglior attore protagonista categoria film per “The Whale”.