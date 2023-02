Al Centro addestramento reclute negli Urali "bevono alcolici e si riducono come maiali"

I giornalisti investigativi russi del portale “Nuovo inserto” (Novaya vkladka) hanno visitato il villaggio Elanskij, nella regione di Sverdlovsk (Urali) dove si trova il centro di addestramento delle reclute mobilitate per la guerra in Ucraina, originari dalla Siberia e dagli Urali.

Nonostante la proibizione degli alcolici, secondo i giornalisti “le reclute bevono come maiali”. Ultimamente 6 militari sono morti per cause direttamente legate all’abuso d’alcool.

A causa dell’alcolismo, le autorità militari locali hanno introdotto il divieto totale del consumo e della vendita di alcolici ai militari. L’unico effetto che ha sortito questa misura è l’aumento del prezzo di una bottiglia di vodka, venduta sotto banco, il cui costo è aumentato di 5 volte, raggiungendo la cifra di mille rubli (quasi 15 euro) per una bottiglia di mezzo litro.

Il prezzo di una stanza in un appartamento privato, per appartarsi con una donna, ha raggiunto 3.500 rubli (quasi 50 euro). Una corsa in taxi arriva a sfiorare 1.500 rubli (20 euro).

Ci sono problemi con igiene intima: molti mobilitati hanno pidocchi. Ci si lava in caserma solo una volta in settimana. Per questo, molti vanno a lavarsi a pagamento nelle abitazioni private, dove lavano pure i propri panni.