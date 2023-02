Alberto Zaccheroni ricoverato in rianimazione dopo una caduta domestica

Il 69enne allenatore di calcio sarebbe caduto nel pomeriggio nella sua abitazione di Cesena sbattendo con violenza la testa a terra. Fortunatamente al momento della caduta, in casa c'era anche la famiglia. Gli esami medici hanno riportato un quadro serio della situazione. Zaccheroni, che sarebbe vigile, è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale di Cesena per il trauma cranico conseguente alla caduta, la prognosi è riservata. Alberto Zaccheroni alla guida del Milan vinse lo scudetto nella stagione 1998-'99. Attualmente allena il Cesenatico.