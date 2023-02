Alec Baldwin si dichiara non colpevole per la sparatoria sul set di “Rust”

Baldwin sarebbe dovuto comparire in tribunale, ma, dopo aver comunicato per iscritto la sua posizione alla Corte, non sarà presente all'udienza.

L'attore ha da tempo negato responsabilità per la tragedia dell'ottobre 2021 quando un proiettile partito da una pistola che teneva in mano ha ferito mortalmente la direttrice della fotografia del film Halyna Hutchins.

Alla vigilia della prima udienza del processo per la sparatoria letale sul set del suo film Rust, Alec Baldwin si è dichiarato non colpevole dell'accusa di omicidio colposo.

Il 21 ottobre 2021, il set in un ranch del New Mexico si trasformò nel luogo di una tragedia quando Baldwin sparò con una pistola che doveva contenere solo proiettili a salve, uccidendo la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, 42 anni, e ferendo il regista Joel Souza.

Baldwin è accusato in New Mexico di omicidio colposo e rischia una condanna a 18 mesi di carcere, così come l'armiera del film Hannah Gutierrez-Reed. I procuratori hanno recentemente ritirato un'accusa contro l'attore per un'aggravante che avrebbe potuto portarlo dietro le sbarre per cinque anni.

Baldwin, noto soprattutto per il suo ruolo nella serie "30 Rock", ha sempre sostenuto la sua innocenza. Secondo lui, gli era stato assicurato che la sua pistola era innocua e nega di aver premuto il grilletto. Affermazione, questa, messa in dubbio da molti esperti.