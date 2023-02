Americana porta un vitello sulla Piazza Rossa: 13 giorni di reclusione e 300 euro di multa

La polizia di Mosca ha arrestato Alicia Day, 34enne cittadina degli Stati Uniti, che ha portato a spasso sulla Piazza Rossa un vitello. Processata per direttissima, è stata condannata a 13 giorni di reclusione e a una multa di 300 euro.

La donna ha raccontato di aver acquistato il vitello su un sito di annunci economici russo ed intendeva far vedere all’animale “uno dei posti più belli del paese”.

Alicia Day è una vegana e, oltre al nuovo acquisto, ha già 7 maialini e altri 2 vitelli. La donna partecipa alle campagne per il salvataggio degli animali dal macello e, secondo gli agenti che l’hanno arrestata, avrebbe gridato: “Gli animali non sono cibo!”, sostenendo che non si è trattato di un’azione dimostrativa, ma di un “atto personale”.