Andrea Riseborough, candidata "a sorpresa" agli Oscar, non sarà squalificata

Scorrendo il suo profilo Twitter non ci sono che post dedicati a To Leslie e alla sua protagonista, spesso retweet di “endorsement” di attori, attrici e registi. Come questo di Edward Norton.

Certo, i critici avevano lodato la sua interpretazione di una madre alcolizzata del Texas che cerca di sbarcare il lunario dopo aver sperperato le sue vincite alla lotteria, ma “To Leslie”, film a basso costo, aveva incassato una manciata di dollari (27 mila dollari, scrive Bbc) ai botteghini e non era mai stato promosso come di solito accade per le opere in corsa per i prestigiosi premi.

La protagonista del film “To Leslie”, Andrea Riseborough , conserva la sua nomination agli Oscar come migliore attrice . Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture in una riunione interamente dedicata alla questione che ha occupato le pagine della stampa americana sin dall'annuncio delle candidature. Occorre fare un passo indietro.

Sembra, insomma che la McCormack abbia inviato dozzine di email chiedendo ad amici famosi e altri membri dell'Academy di supportare il film e la sua protagonista. Un'iniziativa che non è contro le regole (che vietano di fare campagna per se stessi) ma che ha sollevato un polverone a Hollywood in cui si è tornati a discutere anche di problemi razziali.

La candidatura agli Oscar dell'outsider Andrea Riseborough per To Leslie avrebbe fatto ombra a star afro-americane come Viola Davis di The Woman King e Danielle Deadwyler di Till - entrambe in corsa per i premi della Screen Actors Guild, il sindacato degli attori - ma che non sono entrate nella cinquina che, peraltro, non è totalmente “bianca”.

Oltre alla Blanchett, alla Riseborough e a Michelle Williams per Fabelmans, sono in corsa la cubana Ana de Armas per Blonde e la malese Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once.