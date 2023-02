Nell'incidente di Grottammare morto Andrea Silvestrone, atleta paralimpico e volontario Lilt

Andrea Silvestrone, deceduto nell' incidente a Grottamare , nella galleria Castello, era un atleta paralimpico campione di weelchair tennis, il tennis in carrozzina. Era affetto da sclerosi multipla, ma non aveva mai perso il coraggio e la voglia di attivismo. Era conosciuto e amato a Montesilvano, in provincia di Pescara. "Sono devastato" ha detto il sindaco Ottavio De Martinis.

Aveva 51 anni Silvestrone, con lui sono morti due dei suoi tre figli minorenni (un bambino e una bambina) mentre il terzo figlio adolescente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Nello scontro sarebbe morto anche il cane che era all'interno della vettura condotta da Silvestrone.

“Un colpo durissimo non solo per il mondo dello sport, ma anche per tutto quel mondo dell'associazionismo che opera nel campo della prevenzione e della tutela della salute”, scrive in una nota Marco Lombardo, presidente della sezione di Pescara della Lega Italiana Lotta contro i Tumori (Lilt) e membro del Consiglio Direttivo della Lilt nazionale. “Andrea, socio onorario della Lilt di Pescara, era un uomo che aveva saputo trasformare una disabilità in un punto di forza, in un trampolino da cui ripartire con maggiore vigore, con un entusiasmo incredibile, con una gioia di vivere straordinaria”

"Con Andrea avevamo tanti progetti da realizzare - continua Lombardo - e la Lilt continuerà a lavorare sulle nostre idee comuni continuando a raccontare ai giovani la grande vitalità di un uomo, di un atleta, di un padre che ha lasciato una traccia incancellabile".

Sul suo profilo Twitter la descrizione: “tennista paralimpico, avvocato, pianista, figlio, marito, papà di tre piccole meraviglie, vulcanico, imprevedibile e IN GUERRA CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA!!!”

Aveva smesso di usare il social network per via delle polemiche in cui si era trovato coinvolto per le sue posizioni scettiche sui vaccini.