Angela Celentano, negativo il test del dna sulla ragazza sudamericana

Mercoledì 15 febbraio la famiglia Celentano ha partecipato a una puntata di “Chi l'ha visto?” esprimendo cautamente e per l'ennesima volta il sentimento di speranza, mai abbandonato, sulla nuova pista in sudamericana purtroppo delusa dai risultati dei test genetici.

"Continueremo nelle nostre ricerche e qualunque altra segnalazione meritevole di approfondimento verrà percorsa", ha dichiarato Catello Celentano, padre di Angela che, con la moglie Maria e le figlie Rossana e Naomi ringraziano "quanti hanno contribuito nelle segnalazioni. Noi non smettiamo di sperare di poter riabbracciare la nostra amata figlia. Per il momento riteniamo di rimanere in silenzio e chiediamo rispetto".

La storia della scomparsa

Angela Celentano è scomparsa all'età di 3 anni il 10 agosto 1996 durante un picnic sul Monte Faito a Vico Equense in provincia di Napoli, Italia. Angela stava giocando con altri bambini dello stesso gruppo, ma all'improvviso quando papà Catello la chiama per pranzo, Angela non si trova. All'inizio si pensava fosse un incidente ma poi quando sono arrivati ​​polizia, esercito e volontari, non trovandola da nessuna parte, hanno immediatamente capito che si trattava di un rapimento.