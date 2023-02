Annunci video contro le fake news. Google rinforza in Europa la lotta alla disinformazione

Dopo i promettenti risultati ottenuti in Europa orientale, Google sta per lanciare in Germania una nuova campagna a contrasto delle fake news, con l'obiettivo di rendere la popolazione più resiliente nei confronti degli effetti dannosi della disinformazione online.

Il gigante tecnologico americano prevede di pubblicare una serie di brevi video che evidenzino le tecniche più comuni utilizzate per mettere in circolazione informazioni fuorvianti. I video compariranno come spot pubblicitari su piattaforme come Facebook, Youtube o Tik Tok. Una campagna simile è in corso anche in India.

Questo tipo di approccio è noto come "prebunking" e ha l'obiettivo di insegnare agli utenti come identificare le informazioni false prima di esserne coinvolti. Una strategia che mira a innescare capacità di pensiero critico e che sta ottenendo il sostegno di ricercatori e aziende tecnologiche.

"C'è una gran fame di soluzioni", dice Beth Goldberg, responsabile della ricerca e sviluppo di Jigsaw, una divisione incubatore di Google che studia le sfide sociali emergenti. “Utilizzare gli annunci come veicolo per contrastare le tecniche di disinformazione è una novità. E siamo entusiasti dei risultati”.

Sebbene la tendenza a credere a notizie false e complottismi non sia una novità, la velocità e la portata di Internet ne ha amplificato gli effetti. Catalizzate dagli algoritmi, affermazioni fuorvianti possono stimolare manifestazioni di violenza, fomentare sfiducia nelle istituzioni democratiche, indurre le persone a non vaccinarsi e a diffondere propaganda autoritaria.