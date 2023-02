Anteprima. Le canzoni di Sanremo 2023 alla prova del palco: impressioni dalle prove generali

I 28 artisti in gara al Festival di Sanremo hanno provato le canzoni sul palco dell'Ariston con l'orchestra dalle 14 alle 19 di lunedì di fronte alla stampa accreditata.



Giorgia entra sorridente, con una felpa, la cupola della scenografia scende a “inquadrarla”, canta un soul con sonorità anni '90, punta su un timbro più basso del solito nella strofa, sale nel ritornello, è sicura, glaciale, controlla le note.



Gianmaria sembra replicare il brano di Sanremo giovani e parla alla pancia degli adolescenti.



Leo Gassmann ha un boccolo alla Elvis riccio, è teatrale e vuole piacere, col passare dei secondi trova sicurezza, è scaltro con la telecamera, il brano è molto orecchiabile.



Mara Sattei, top e pantaloni in pelle, tessuto ricorrente quest'anno al festival, sembra emozionata, fin dalla discesa lungo la scalinata, l'arrangiamento prevale, il ritornello potrebbe restare.

Mr Rain, pantaloni di pelle larghi, è a suo agio, inizia al pianoforte, lo aiuta un coro di bambini, la melodia è accattivante, tutto è rassicurante.



Olly, la dance, il falsetto, l'autotune, si presenta con un elettropop efficace.



Ariete, arriva e dice che le sue scarpe sono scomode, dice “ciao” all'orchestra, nel brano fraseggia molto col coro, ha profondità, rappresenta l'indie italiano di oggi.



Ultimo, torna con parole che ricordano Ramazzotti, l'intro alla Vasco, un'assonanza con Angeli di Morandi, è elegante, sicuro, statico, determinato, sale alla fine.



Colla zio, la band vuole divertire e far ballare, richiami ai Bee Gees, al funky, forse a Neffa, si staccano dal fondo a turno per cantare poi si amalgamano e si abbracciano.



Coma cose, look new wave, riprendono il discorso di due anni fa, autobiografici, tra sentimenti e teatralità, coppia in scena alla Albano e Romina o Krisma, brividi quando si guardano da vicino alla fine.



Elodie, canzone indecisa tra i generi ma esibizione decisa, elegante, un po' Morticia in nero.



Lazza, è sicuro, dà il massimo, c'è, con il suo urban potente. Sfreccia, ma la canzone non ingrana sempre.



Lda, tuta lucida e paillettes, piglio da veterano, armonie che arrivano velocemente, musica neomelodica da ascoltare con l'accendino acceso.



Levante, parte e poi riparte, il “ritorno” audio nell'ear mic è da aggiustare, alterna sintetizzatore e chitarra acustica, è diversa, bionda e cangiante come fu Mina, viscerale.



Madame, completo bianco, seria, lascia da parte la trasgressività, è maturata, dialoga in primo piano con la telecamera.



Modà, sono Sanremo, portano un po' di rock, vengono fermati due volte per sistemare i livelli, l'elettrica esplode, un po' Vibrazioni e Pooh, la voce convince.



Paola e Chiara, da gran soirée, la prima ha un look simile a Elodie, iniziano sedute su dei ballerini, coreografia che diventerà virale su TikTok e brano in stile Carrà, si balla, non deludono le aspettative.



Rosa Chemical, in pelle lucida, gonna, un po' burlesque, si tocca l'inguine, vuole stupire, ricorda “Viva la Rai ” di Renato Zero.



Shari, al pianoforte, spigliata, una falsa partenza perché le mancava il “clic”, ricorda Billie Eilish e Adele, performance con drammaticità in stile sigla di 007.



Sethu, trench lungo alla Mahmood, coreografia insieme al chitarrista in stile Achille Lauro e Boss Doms, il ritmo allude al punk e ai Clash.



Tananai, sorride, elegante alla Modugno, velluto, il brano è orecchiabile, le parole arrivano a destinazione.



Will, la sua voce sembra raddoppiata in modo originale e in versione autotune, aggiunge all'esibizione espressività con gli occhi e il corpo.

Articolo 31, console vera da dj con scratch, comunicano sicurezza e tenerezza, iniziano e sono soddisfatti, ok al fonico in alto, si sente bene la bella voce rauca di J-Ax, inossidabili anni '90 che tornano, a fine prova vanno in platea a salutare la crew.



Colapesce Dimartino, ripetono la formula efficace di “Musica leggerissima”, parafrasano gli anni '70, postmoderni, anche se più che Battisti ricordano gli Audio 2.



Gianluca Grignani, rockettaro col chiodo e gli orecchini, porta un brano dallo sviluppo non scontato. È concentrato, è un veterano.

I cugini di campagna cantano in falsetto solo alla fine, cambiano registro, l'elettropop in cui ripetono “Non lasciarmi solo” alla fine prende quota.



Marco Mengoni, sembra uscito da una sfilata anni 80 di Versace, dorato, dice che gli manca solo la corona, abbronzato, sorridente, aspetta l'ok per partire, “Non c'è fretta”, sembra già sicuro di vincere, il carisma del predestinato. La luna “esplode” e gli astri sembrano allinearsi.



Anna Oxa, dialoga molto con il fonico, è una perfezionista, vuole aggiustare gli effetti, ma prima e dopo i cambiamenti la sua voce suona comunque bene, potente come sempre, sulle montagne russe.