Antiochia: dentro l'ospedale da campo che accoglie e cura la popolazione traumatizzata dal sisma

Allestito nell’area di un impianto sportivo, vicino all’ospedale di Antiochia distrutto dal terremoto, l’ Emergency medical team type 2 (Emt2) è l’unico in Italia ed è tra le dodici strutture di questo genere al mondo. Un ospedale da campo altamente specializzato, in grado di lavorare in condizioni di massima emergenza.

L'equipe medica che opera nell'ospedale da campo

“Abbiamo una serie di dotazioni strumentali e servizi che ci mettono in posizione di elevata eccellenza dopo eventi di tipo catastrofico” ci spiega dalla Turchia il coordinatore sanitario della missione, dottor Mario Raviolo.

“Il team sanitario della Regione Piemonte attualmente operante nell’ospedale da campo di Antiochia è composto da 21 medici con varie specializzazioni: chirurghi, infettivologi, medici urgentisti, pediatri, anestesisti, ortopedici e ginecologi, oltre a 38 infermieri. Personale altamente specializzato e in grado di lavorare in condizioni di massima emergenza”, racconta con orgoglio il dottor Raviolo. “Abbiamo un’area Triage e un Pronto Soccorso diviso in due aree per i codici rosso e giallo. Le persone che arrivano vanno poi dirottate nelle varie tende-reparto: radiologia, chirurgia o altro a seconda delle patologie riscontrate. Abbiamo anche quattro posti di terapia intensiva per pazienti con complicazioni post traumatiche e cardiologiche”.

L’ospedale è in funzione da poco, ma la situazione si è mostrata subito di estrema emergenza.

“Quando siamo arrivati c’era un po’ di diffidenza perché non si sapeva cosa stesse succedendo in questo campo da calcio… dopo la seconda grande scossa di ieri sera che ha spaventato tanto anche noi, qui c’è solo polvere - spiega Raviolo - il nostro campo resta l’unica zona illuminata e l’unico punto di riferimento per 200 mila di persone. Il flusso di gente è continuo. Le persone arrivano soprattutto con traumi e complicanze respiratorie e polmonari dovute al grande freddo. Stiamo curando anche molte ustioni. La scossa di ieri sera ha preso alla sprovvista le persone che erano riuscite a rientrare nei pochi alloggi ancora in piedi. Le pentole si sono rovesciate sulle donne e sui bambini provocando gravi bruciature”.

In mezzo al dolore e alla disperazione, ci tiene a rimarcare il coordinatore sanitario dell’ospedale da campo, c’è spazio anche per la gioia e per la speranza. “Stamattina è nato il sesto bambino da quando siamo in funzione. In tre giorni abbiamo avuto sei parti nel reparto di ginecologia materno infantile. Abbiamo realizzato delle cullette con le cassette della frutta per questi angioletti. Questi bambini appena nati sono l’unico e vero segno di resilienza di questo Paese”.