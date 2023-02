Anziana maltrattata dalla badante: arrestata una donna di origini georgiane

Lasciava di notte, a lungo, senza assistenza e acqua, l’anziana che avrebbe dovuto assistere.

Per queste ragioni è stata arrestata una badante di nazionalità georgiana, ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia e abbandono di persona incapace

A inchiodarla, le riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza installata dai carabinieri dopo aver ricevuto la denuncia da parte dei famigliari della signora di 88 anni, residente a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria.

I parenti si erano insospettiti dopo aver constatato un peggioramento delle condizioni di salute dell’anziana a poca distanza di tempo dall'aver messo sotto contratto la 36enne, assunta con la possibilità di occupare una stanza e trasferire il proprio domicilio.

Dalle riprese è apparso come, in diverse occasioni, la collaboratrice avesse spesso abbandonato la sera l’anziana in casa da sola per fare poi rientro in tarda mattinata, incurante delle condizioni della persona a lei affidata, rimasta “impossibilitata a muoversi e sprovvista di cibo e acqua”.

La badante è stata rintracciata e arrestata in provincia di Pordenone, dove nel frattempo era stata assunta regolarmente da un'altra pensionata.