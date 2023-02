Prigozhin a Mosca: "Date più munizioni a Wagner". E accusa il ministro Shoigu

Il gruppo Wagner, peraltro, in questa fase è il protagonista delle principali conquiste dei russi: “È un tentativo di distruggere l'esercito privato Wagner, paragonabile a un tradimento della patria. Proprio nel momento in cui Wagner continua a essere impegnato nella sanguinosa battaglia per Bakhmut e perde centinaia di combattenti ogni giorno” ha tuonato Prigozhin. Nel messaggio su Telegram in cui non si è risparmiato nelle critiche, Prigozhin ha aggiunto che Shoigu e Gerasimov vietano di dare munizioni ai combattenti di Wagner e di “aiutarli con il trasporto aereo”.

Non è la prima volta che arrivano strali dal capo dei mercenari russi nei confronti dell'esercito di Mosca. Ieri Prigozhin aveva sostenuto che i suoi uomini non riescono a conquistare Bakhmut perchè l'esercito ucraino invia costantemente riserve mentre c'è una “totale fame di munizioni nei ranghi dei distaccamenti mercenari”. Prigozhin, noto per i suoi stretti legami con il Cremlino, ha riconosciuto che per il momento la Difesa ha fatto orecchie da mercante a tutte le sue richieste. Il ministero della Difesa russo ha risposto rapidamente, con una lunga nota, sostenendo che la denuncia sulla mancanza di munizioni sono “assolutamente false” e che aiuteranno il “nemico”: “I tentativi di creare una spaccatura all'interno del meccanismo di interazione e supporto tra le unità dei gruppi (di battaglia) russi sono controproducenti e funzionano esclusivamente a beneficio del nemico”.