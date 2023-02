Arisa si sfoga: “Non sono depressa, mi sono solo rotta il c***o di me”

Arisa, una delle cantanti più amate del panorama italiano, recentemente ospite sul palco dell'Ariston per duettare con Grignani, ha avuto un momento di sconforto durante una puntata di Amici, il talent di Canale 5 dove insega di canto e, tra le lacrime, detto: “Mi sento a volte sopravvalutata, proprio una me**a […]. Le mode vanno e vengono, poi in Italia si invecchia prima”.

Dopo aver pianto davanti a milioni di spettatori e ai suoi stessI allievi, senza paura di mostrare le proprie insicurezze e fragilità in un mondo dove mostrarsi perfetti sembra essere l'unica via, Arisa ha poi spiegato sui social di non essere depressa, ma stanca e delusa da se stessa, triste, nel momento più basso della sua carriera.

"Non prendo farmaci di nessun tipo, non bevo e non fumo, mi sono solo rotta il c***o di me. Vorrei essere un'altra, con un altro, altrove, al caldo, al mare, con i pesci che fanno ciao. Oppure un lottatore di sumo".

Arisa sta vivendo un momento "no", complice anche il "secondo rifiuto consecutivo a Sanremo di Amadeus", come ha detto ai propri alunni. E ha concluso il suo flusso di coscienza chiedendo ai fan: “E a voi capita di stancarvi di voi stessi? E cosa vorreste cambiare? Dove vorreste andare? Chi vorreste essere, con chi?"

La sua voglia di cambiare era già manifesta dati i tanti look sfoggiati negli anni, i colori e le sfaccettature mostrate, ma ora esce fuori qualcosa di più profondo, perché condiviso col grande pubblico. Domande che forse umanizzano personaggi che, muovendosi sui palcoscenici sembrano lontani, con problemi diversi da quelli delle persone comuni e, infatti, sono tante le persone sui social che le rispondono, si identificano e fanno il tifo per lei.