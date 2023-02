Arrestato Ismail Meshaal, il professore di Kabul che aveva strappato i suoi diplomi in Tv

Mashal è stato "picchiato senza pietà e portato via in modo molto irrispettoso da membri dell'Emirato islamico" (nome ufficiale del regime talebano), ha detto il suo assistente Farid Ahmad Fazli.

Prima di essere imprigionato, lo scorso dicembre aveva strappato i suoi diplomi accademici in diretta televisiva in aperta protesta contro il divieto dei talebani all'istruzione delle donne.

Il professor Ismail Mashal era finito a regalare i suoi libri per le strade di Kabul, cosa che lo aveva reso molto popolare sui social media. "Trovami e prendi un libro in regalo" c'era scritto sul suo carrettino e sul suo account Facebook e ancora “La scienza è un must per uomini e donne”.