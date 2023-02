L'infanzia rubata dei bambini nelle guerre, in mostra al MAXXI le foto dell'inviato Giammarco Sicuro

Di Paese in Paese, di guerra in guerra, dall'Ucraina all'Afghanistan, dal Myanmar all’India, attraverso il filo rosso che lega ogni luogo e ogni momento storico: i bambini. Insieme vittime e speranza. L'inviato della RAI Giammarco Sicuro raccoglie al museo MAXXI di Roma 83 scatti, in collaborazione con l'Unicef a cui li ha donati.

La mostra sarà inaugurata il 23 febbraio e resterà allestita fino al 5 marzo 2023 (da martedì a domenica dalle 11 alle 19).

Giammarco Sicuro racconta il mondo per la RAI e sui suoi canali social, su Instagram in particolare migliaia di persone hanno imparato a conoscerlo e a riconoscere i protagonisti dei suoi reportage, il suo modo di entrare con leggerezza, ma senza mancare di profondità e rispetto, nelle vite delle persone che incontra. Anche dei bambini, a cui riesce a chiedere, prima di uno scatto, “Can you smile for me?”, e questa frase, infatti, dà il titolo alla mostra.

Le immagini sono state raccolte in più dieci anni di lavoro in vari luoghi del mondo, Myanmar, a Perù, Bolivia, India, Nepal, Brasile, Oman, Tagikistan, fino all’Afghanistan e all’Ucraina, e compongono un percorso in cui i protagonisti sembrano in qualche modo legati, vicini seppur lontanissimi, uniti seppur separati da chilometri e tragedie differenti. Un focus speciale è dedicato alle crisi in Ucraina e in Afghanistan.