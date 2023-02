Atletica, Marcell Jacobs torna in pista con altri sette Azzurri in Francia

Questa sera in Francia Marcell Jacobs affronta nuovamente i 60 metri (alle 20.05 le batterie), distanza sulla quale è primatista continentale con 6”41. L’atleta delle Fiamme Oro cercherà di bissare la vittoria ottenuta all’Orlen Cup di Lodz e magari migliorare il 6”57 fatto segnare in terra polacca. L’Azzurro avrà avversari di tutto rispetto come lo slovacco Jan Volko, il giapponese Shuhei Tada, il turco Kayhan Ozer.

Oltre al campione olimpico, in gara altri sette azzurri in un meeting che si annuncia stellare con Duplantis, Ingebrigtsen, Warholm, Bol, Tsegay e tanti altri fuoriclasse.

Per i colori italiani sono attesi infatti i mezzofondisti Nadia Battocletti (3000), Federico Riva (1500), Elena Bellò e Catalin Tecuceanu (800), gli astisti Roberta Bruni e Claudio Stecchi, la triplista Dariya Derkach.

Non si era mai vista una presenza così massiccia di azzurri in una tappa Gold del World Indoor Tour, vale a dire il principale circuito mondiale dell'atletica leggera invernale indoor. Lo evidenzia la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) con una nota dove si mette in luce “di quanto si sia alzato il livello medio complessivo della nostra atletica e di quanta voglia ci sia di misurarsi a livello internazionale”.