Atletica leggera, Samuele Ceccarelli detronizza Jacobs sui 60 in 6.54

Sorpresa e impresa nella finale dei 60 metri indoor degli Assoluti indoor di atletica leggera, in scena ad Ancona. Samuele Ceccarelli ha vinto la gara con il tempo di 6.54, suo miglior tempo di sempre e terza miglior prova in Europa in questo 2023, battendo Marcell Jacobs, secondo ad un solo centesimo 6.55.

Clamorosa vittoria di Samuele Ceccarelli sui 60 metri piani ai campionati italiani indoor di atletica leggera ad Ancona.

Il classe 2000 dell’Atletica Firenze Marathon ha battuto Marcell Jacobs con un il tempo di 6.54, suo miglior tempo di sempre e terza miglior prova in Europa in questo 2023.

Il campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022 e campione europeo dei 100 metri piani a Monaco di Baviera 2022 fa registrare la sua miglior prestazione stagionale ma probabilmente, durante la corsa, ha accusato un qualche dolore, come testimoniato da una leggera smorfia sul suo viso al termine della gara.