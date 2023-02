Addio alla freccia Usa Greg Foster, tre volte oro mondiale nei 110 ostacoli. Aveva 64 anni

L'amiloidosi, una malattia rara in cui un accumulo di proteine provoca danni agli organi, non gli ha lasciato scampo. Nel 2020 aveva anche affrontato un trapianto di cuore. Ci ha lasciato all'età di 64 anni il campione statunitense dell'atletica, Greg Foster , che aveva abbandonato lo sport nel 1996.

"E' molto triste che Greg ci abbia lasciato così giovane - ha detto in una nota l'amministratore delegato di World Athletics, Jon Ridgeon -. Greg era il modo in cui vuoi che si comportino gli eroi atletici: un feroce concorrente in pista, ma anche un uomo caloroso e generoso fuori".

Per 18 stagioni consecutive, tra il 1977 e il 1994, è stato tra i primi 12 specialisti mondiali dei 110 ostacoli. Per cinque anni ha dominato questa classifica e nel 1988 è riuscito addirittura ad essere tra i migliori al mondo nonostante la frattura ad un braccio.