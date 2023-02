Attesa per il nuovo romanzo di Salman Rushdie, l'agente: "Ma non parteciperà alle promozioni"

Quasi sei mesi dopo (12 agosto 2022) il grave ferimento sul palco di un festival letterario nello stato di New York, e tuttora in convalescenza, Salman Rushdie sta per tornare sulla scena letteraria mondiale con un nuovo romanzo, il suo quindicesimo. Si chiamerà Victory City, “La Città della Vittoria” e arriverà nelle librerie tra il 7 e il 9 febbraio prossimi, in contemporanea mondiale negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, negli altri Paesi di lingua inglese e anche in Italia (da Mondadori).

Il recupero di Salman Rushdie, che ha perso un occhio e l'uso di una mano, sta andando avanti ma il suo agente, Andrew Wyle, ha confermato che lo scrittore non promuoverà la sua ultima fatica. Wylie ha dichiarato che “il recupero sta procedendo, ma non farà alcuna apparizione pubblica per promuovere il romanzo”. Consegnato al proprio editore americano, Random House, alla fine del 2021, l’uscita del romanzo era programmata per l’inizio dell’estate scorsa, non molto tempo prima che l’autore venisse aggredito. Il suo ferimento, quindi, ha cambiato il calendario editoriale.

“Si tiene in contatto, ha iniziato a pianificare nuovi progetti di scrittura ed è divertente e veloce come sempre. È straordinariamente resistente” ha detto il romanziere Hari Kunzru, che ha raccontato di aver visitato Rushdie di recente e di essere stato rincuorato nel trovarlo di buon umore e nel parlare del suo lavoro. “È ancora il Salman di prima”.

Nel nuovo libro del 75enne autore angloindiano, una narratrice e poetessa di talento crea una nuova civiltà con la sola forza dell’immaginazione. Benedetta da una dea, vive quasi 250 anni, abbastanza a lungo per assistere all'ascesa e alla caduta del suo impero nel sud dell'India, ma la sua eredità duratura è un poema epico. “Tutto ciò che rimane è questa città di parole” scrive la protagonista alla fine della sua epopea, che seppellisce in un vaso come messaggio per le generazioni future: “Le parole sono le uniche vincitrici”.

Victory City tocca vari temi, la creazione di miti, la narrazione e il potere duraturo del linguaggio. L'aggressione che ha subito ha scosso l’intero mondo letterario. Per decenni, Rushdie è stato venerato non solo come romanziere, ma come icona della libertà di parola, avendo affrontato minacce di morte da parte degli islamisti radicali per il suo romanzo più famoso, “I versetti satanici” (1988), ma ha continuato a scrivere e a parlare contro l'intolleranza e la violenza del potere.