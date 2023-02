Australia, è stata ritrovata la capsula radioattiva smarrita: "Un ago nel pagliaio"

L'oggetto, minuscolo, ma potenzialmente letale era stato smarrito durante il trasporto da un camion lungo un percorso di 1.400 km in una remota strada nell'ovest del Paese.

La capsula radioattiva persa in Australia è stata ritrovata. "I servizi di emergenza hanno letteralmente trovato l'ago nel pagliaio", hanno dichiarato le autorità impegnate da giorni in una gigantesca ricerca nel deserto.

La ricerca della capsula radioattiva in Australia

Per l'incidente, avvenuto qualche settimana fa, il colosso minerario Rio Tinto, che aveva appaltato il trasporto del materiale a un'azienda esterna certificata, ha presentato le sue scuse e annunciato un'indagine interna per far luce sulla dinamica dei fatti.

La capsula, che misura solo 8 millimetri per 6, ma contiene abbastanza Cesio-137 da far star molto male o addirittura uccidere un essere umano, fa parte di un meccanismo che nell'industria mineraria serve a misurare la densità del minerale di ferro.

Secondo le autorità le persone devono restare almeno a 5 metri dalla capsula, che emette raggi beta e gamma con livello di radiazioni equivalente a quello che colpisce una persona che si sottoponga a 10 radiografie ogni ora.

Il misuratore era stato originariamente prelevato il 12 gennaio dalla miniera di ferro Gudai-Darri vicino a Newman e consegnato nel sobborgo di Perth chiamato Malaga il 16 gennaio, ha spiegato la Rio Tinto. Ma il pacco non è stato aperto fino al 25 gennaio quando lo strumento è stato trovato "rotto" con la capsula radioattiva mancante.

Oggi la notizia del ritrovamento: una missione quasi impossibile viste le dimensioni dell'oggetto e la vastità dell'area da perlustrare, un territorio immenso, desertico e desolato, tipico del bush, l’entroterra australiano.

I tecnici l'hanno individuata usando contatori geiger.