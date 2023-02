Auto si schianta contro un albero: feriti cinque giovani

Nonostante i tanti appelli a #noncorrere e nonostante le tragiche cronache alle tre della notte appena trascorsa si è registrato l'ennesimo incidente stradale. Un'auto con cinque ragazzi a bordo, di età compresa tra i 16 e i 22 anni, si è schiantata contro un albero. E' successo a Fiano Romano, in Via Tiberina 117 per incidente stradale. I cinque giovani sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali Sant'Andrea e Gemelli: sono tutti in codice rosso.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Montelibretti. I pompieri hanno dovuto estrarre i passeggeri dall'abitacolo dell'auto. sul posto il personale del 118 e i carabinieri che si stanno occupando ora di stabilire la dinamica e le cause dell'incidente. Nessun'altra auto, al momento, sembra essere stata coinvolta.