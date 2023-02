Autonomia: approvato il ddl Calderoli. Maggioranza compatta, dissenso tra i governatori

Il ddl sull'autonomia differenziata, più precisamente “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, è stato approvato dal Cdm all'unanimità, accompagnato da un applauso dei presenti, riferiscono alcuni presenti alla riunione.

Applausi a Palazzo Chigi, fuori dall'aula in cui il governo si è riunito, però, è in corso una “guerra di posizione” che rischia di fare emergere un quadro dell'Italia in cui si evidenzino più spaccature e divergenze che punti d'incontro sulla direttrice Nord-Sud.

De Luca: “Proposta inaccettabile e propagandistica”

Il primo a prendere posizione è il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Non si si sfugge alla sensazione che questo rilancio dell'autonomia differenziata in modo così affrettato e ideologizzato risponda a esigenze politiche di partito e a scadenze elettorali a breve. La bozza di riforma circolata in queste ore è tale da rafforzare tutte le preoccupazioni già avanzate, rispetto a una riforma istituzionale tanto inefficace quanto foriera di pericoli gravi per l'unità del Paese". È la premessa di una lunga dichiarazione, messa nero su bianco, del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che torna a ribadire il suo no al progetto di riforma curato dal ministro Roberto Calderoli. "È un vero peccato. L'esigenza di modernizzare l'Italia e il suo sistema economico, amministrativo e istituzionale è una necessità urgente - aggiunge - per questo, sarebbe necessaria la massima unità e condivisione come precondizione per produrre risultati concreti, senza spaccare l'Italia".

Le ragioni che rendono "inaccettabile" l'ipotesi di autonomia per De Luca sono diverse. Innanzitutto "chi definisce i Lep (livelli essenziali delle prestazioni - ndr). Occorre un organismo tecnico non politico". Poi, "è insostenibile una riforma a costo zero. Come si recuperano i divari regionali nella spesa pubblica?". Pure "inaccettabile l'ipotesi di residuo fiscale trattenuto dalla regioni a maggiore capacità fiscale; così come "inaccettabili i contratti integrativi regionali per la Sanità. Questo renderebbe impossibili servizi uniformi per i cittadini, e spaccherebbe il sistema sanitario nazionale; Inaccettabile il ridimensionamento scolastico a danno essenzialmente del Sud".

"I segnali che arrivano non sono rassicuranti. Valuteremo nel merito. Non consentiremo lo smantellamento della sanità pubblica e della scuola pubblica statale. Non consentiremo, in nessuna forma, la spaccatura dell'Italia", ribadisce De Luca.