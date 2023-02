Avvio di settimana positivo sui mercati

Mercati azionari europei in rialzo nella prima seduta della settimana: Parigi +1,21%, Milano +0,63%, Londra +0,83%, Francoforte +0,58%. Sale anche Wall Street in attesa dei dati sull'inflazione attesi per domani. A sostenere i mercati, le stime della Commissione Europea che fotografano un miglioramento della crescita economica. Il gas si mantiene sui 52 euro al mwh, il petrolio spinge sopra gli 86 dollari al barile. Stabile lo spread, il rendimento decennale è al 4,18%. Corre ancora Iveco dopo i conti, +6,43&%, male Saipem che cede il 5,70%.