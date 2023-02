Avvio in ribasso per gli indici europei

Avvio in calo per le borse europee sulla scia della flessione delle borse cinesi, nonostante i dati migliori delle attese sulla crescita dell'inflazione, e del ribasso di Wall Street. Milano cede lo 0,20%, Londra e Parigi -0,4%, Francoforte -0,55%. Gas in lieve rialzo ad Amsterdam, si avvicina ai 54 euro al mwh, Brent a 84$ al barile. Si allarga lo spread coi bund tedeschi, 185 punti base, il rendimento decennale sale al 4,20%. A Piazza Affari corre Iveco dopo i conti, +9%. Attesi i dati sulla produzione industriale di dicembre in Italia.