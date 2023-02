Banche centrali in modalità falco, le borse scendono

Anche le borse europee seguono il calo di Wall Street di ieri, così come tra la notte e questa mattina hanno fatto i listini asiatici. Londra -0,57%, Francoforte -1,32%.

L'indice di Milano pochi minuti dopo l'apertura segna -1,16%. Il bilancio provvisorio della settimana rimane positivo, +0,96%. Ieri il Ftse Mib aveva chiuso in rialzo di oltre un punto percentuale, a quota 27.853, a pochi punti dai 28.162 toccati il 5 gennaio 2022. Superata quella soglia bisogna tornare al 2008 per trovare livelli superiori della borsa milanese.

L'incremento da inizio anno (+17%) è stato dovuto soprattutto al settore bancario (+27,95%), ossia del comparto che più ha beneficiato, almeno finora, del rialzo dei tassi.

Gli altri settori invece ne soffrono, soprattutto quello tecnologico. Ieri a Wall Street Dow Jones -1,26%, Nasdaq -1,78%. Questo anche perché ieri sono arrivati dei dati sui prezzi alla produzione superiori alle attese: +0,7% la variazione mensile, contro attese del +0,4%. La variazione annuale passa dal +6,5% al +6%, le attese erano di +5,4%.

Il dato fa seguito alla frenata minore delle attese dell'inflazione Usa, comunicata martedì (+6,4% contro attese di +6,2% la variazione annuale) e ai dati su vendite al dettagli e lavoro, che fanno crescere le aspettative di rialzi di tassi più robusti da parte della Fed, la banca centrale statunitense.

Ieri il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, membro non votante del board della Fed, ha detto, riferendosi a un aumento di 50 punti base a marzo (e non di 25 punti base come atteso dai mercati): «Non escluderei nulla per quella riunione o per qualsiasi altra riunione futura». Mentre Loretta Mester della Fed di Cleveland ha dichiarato: «I tassi d'interesse dovranno salire sopra il 5% e rimanerci per un lungo periodo. Dipendera' dai dati quanto dovranno salire oltre il 5%».

Nell'Eurozona questa mattina un messaggio simile è arrivato in un'intervista a Bloomberg da Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea. «I mercati sono prezzati per la perfezione. Pensano che l'inflazione scenderà molto rapidamente verso il 2% e che rimarrà lì, mentre l'economia andrà benissimo. Sarebbe un ottimo risultato, ma c'è il rischio che l'inflazione si riveli più persistente di quanto attualmente previsto dai mercati finanziari». Ha aggiunto che «siamo ancora lontani dal dichiarare vittoria» e che «un ampio processo di disinflazione non è nemmeno iniziato nell'area dell'euro».

Sul fronte energia, il gas scambiato ad Amsterdam in avvio è sceso sotto i 50 euro al megawattora, a quota 49,56 euro. È poi risalito poco sopra i 50 euro.

Scende anche il petrolio: il Brent è scambiato a 83,5 dollari al barile, -1,90%.

A Piazza Affari, tra i 40 titoli del Ftse Mib rialzi solo per Bper Banca (+1,31%) e Banco Bpm (+0,46%). Maggiori ribassi per Recordati (-4,35%) e Amplifon (-2,70%). Scendono di oltre il 2% anche Tenaris, Saipem e Moncler.