L'opera di Banksy contro la violenza sulle donne è stata già "smantellata"

Il congelatore abbandonato usato da Banksy per realizzare la sua opera dedicata alle donne vittime della violenza domestica nel giorno di San Valentino è stato rimosso dal Comune della città balneare inglese di Margate, dove il dipinto dell'artista britannico era apparso ieri mattina.

In Valentine's Day Mascara è raffigurata una casalinga degli anni '50 con un occhio gonfio e un dente rotto mentre spinge un uomo nel congelatore abbandonato, che è materialmente presente e appoggiato al muro e da cui spunta un paio di gambe maschili.

Il Consiglio distrettuale ha dichiarato che il graffito è su un muro di una proprietà privata, ma che il congelatore è stato rimosso per motivi di sicurezza, in quanto si trovava su suolo pubblico. "Il frigo congelatore è ora in deposito e sarà restituito una volta reso sicuro per il pubblico", ha affermato il Comune. "Contatteremo il proprietario dell'immobile per discutere le opzioni per preservare l'opera d'arte per il distretto", ha aggiunto.

Alcuni curiosi e passanti presenti sul posto hanno però protestato: "Ci siamo detti: cosa sta succedendo? Perché state prendendo quel pezzo?". E ancora: "Fermatevi, fermatevi, sapete che questo è un Banksy, vero? E loro: sì, no.. abbiamo il permesso di portare via tutto".

Gli operai che hanno rimosso parte dell'opera si sono identificati come dipendenti del Consiglio distrettuale, ma secondo diversi passanti anche il loro intervento potrebbe far parte della performance artistica.