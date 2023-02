Pallacanestro Brescia batte la Virtus Bologna e vince la sua prima Coppa Italia

Mai serata più bella per Brescia che si aggiudica la sua prima Coppa Italia di basket, imponendosi nella Final Eight al PalaAlpitour di Torino, conquistando il primo trofeo della sua storia, contro la favorita Virtus Bologna 84-76. La Germani Brescia, guidata da coach Alessandro Magro, tocca anche un +18 nel match e riesce a contenere l'attacco degli emiliani a caccia della rimonta.

Protagonista indiscusso del successo del gruppo è Amedeo Della Valle, autore di 26 punti. I lombardi hanno dimostrato una vivacità atletica invidiabile, nonostante le tre partite ravvicinate, e con un Della Valle in forma strepitosa.

Invano la Virtus ha cercato di risalire la china con Belinelli, mentre Della Valle si è caricato la Germani sulle spalle rispondendo colpo su colpo. Una Brescia che vola nell'entusiasmo dei suoi tifosi. I lombardi tengono benissimo il campo anche nella ripresa anzi schizzano sul +15 prima di un ruggito emiliano firmato da Teodosic ed Hackett. Ma non c'è nulla fare quando arriva il +17 bresciano. La Virtus ricuce ancora lo strappo, con Mickey ed Hackett (47-59).

Sul finire è Belinelli che cerca di trainare i suo compagni cercando di chiudere al 30' sul 51-61 per Brescia. Bologna lotta con vigore. Gli emiliani credono nella rimonta, la lotta si accende con Della Valle, Belinelli e Nikolic. Brescia resiste con il solito Della Valle, bravissimo a superare Hackett (72-71) a 3' dalla fine. La Virtus Segafredo potrebbe pareggiare ma Shengelia e Belinelli falliscono il tiro del pareggio poi Petrucelli firma il 71-76 a cronometro fermo con 120" da giocare. La spia è sul rosso fisso per Bologna che continua a forzare mentre Della Valle e Massinburg sigillano (84-76) la prima Coppa Italia della storia per Brescia.