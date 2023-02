Bbc, ex ufficiale russo ammette: "Abbiamo torturato gli ucraini"

"Torture ogni giorno, ed anche di notte"

Si tratta di un ex alto graduato di Putin che ha denunciato gli interrogatori brutali, le torture, anche minacce di stupro e fucilazioni, compiuti dalle forze russe in Ucraina durante un'intervista alla Bbc in cui ha spiegato che il suo paese, ora, lo vede come un traditore e un disertore. "Gli interrogatori, le torture, sono continuati per circa una settimana", ha detto. "Ogni giorno, di notte, a volte due volte al giorno".

Schierato in Ucraina l'anno scorso, l'ex tenente ha accettato di parlare alla Bbc dei crimini a cui dice di aver assistito.