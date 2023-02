Biden ai Paesi del fianco est della Nato: "Restiamo uniti. Voi in prima linea, l'articolo 5 è sacro"

“Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, è ancora più importante restare uniti” ha detto Joe Biden parlando alla riunione con i leader del fianco est della Nato a Varsavia (Polonia, Romania, Bulgaria, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Lituania, Lettonia ed Estonia), detto “Bucharest 9”. “Voi siete in prima linea” nella lotta della Nato, per “la difesa della libertà e delle democrazie in Europa e nel mondo” ha chiarito il presidente americano ai leader dei Paesi riunitisi nella capitale polacca. “Siete al fronte e sapete bene cos'è in gioco” ha aggiunto Biden, ribadendo – come già fatto in molte occasioni – che gli USA difenderanno “ogni centimetro del territorio della Nato. La nostra dedizione nella Nato è assolutamente chiara: l'articolo 5 è un impegno sacro assunto dagli Usa”.

Il giorno dopo il discorso pronunciato davanti al Castello Reale di Varsavia, il capo della Casa Bianca torna sui temi toccati nel corso della sua visita alle autorità polacche. E sul discorso di Putin di ieri davanti alla Duma, tra cui la sospensione del trattato New Start da parte di Mosca, che è “un grave errore”.