Biden festeggia il Capodanno lunare alla Casa Bianca con la regola di Jill: "Non puoi ballare"

Joe Biden è apparso divertito e ha scherzato con i presenti durante i festeggiamenti del Capodanno Lunare alla Casa Bianca. Non è mancato un elogio al gruppo di danza “Choy Wun Lion Dance Troupe” che ha intrattenuto gli ospiti con un meraviglioso spettacolo. Il presidente, seduto in prima fila nella East Room, poco prima di guadagnare il palco, ha voluto scherzare con sua moglie rigorosamente in abito rosso: “Balliamo”, Jill categorica ha risposto: “Non credo proprio, non puoi ballare”. Oltre a scambi di saluti e battute, la giornata di Biden non è stata facile, bersagliato di domande sui documenti riservati trovati alla White House. Non solo, il Capodanno cinese è stato turbato anche dalle sparatorie a Monterey Park California e Half Moon Bay.