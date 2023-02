Biden in Polonia, più tardi il discorso al castello di Varsavia: "Non sarà una replica a Putin"

Dopo aver attraversato il confine tra Ucraina e Polonia nella serata di ieri, Joe Biden – imbarcatosi a Rzeszów sull'Air Force One – è atterrato nella notte a Varsavia dopo un breve volo. Il presidente americano parlerà più tardi nel castello della capitale polacca, in quello che da un lato è stato definito come un discorso “autonomo” rispetto alla lunga allocuzione tenuta oggi da Putin davanti alla Duma (e non, quindi, come una replica alle parole dello zar del Cremlino); e, dall’altro, come la prosecuzione di una visita che non è “niente di straordinario”: così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha liquidato la visita di Biden a Kiev di ieri.

Pur avendo assicurato che la Russia ha seguito con attenzione il viaggio in Ucraina del capo della Casa Bianca, Peskov ha precisato che il presidente Putin questo pomeriggio non seguirà il discorso di Biden a Varsavia.