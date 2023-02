Bilaterale Biden-Lula a Washington. Il leader brasiliano "Non chiederemo estradizione di Bolsonaro"

E' arrivato alla Casa Bianca il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva per tenere un colloquio faccia a faccia con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Biden lo ha accolto dicendo che gli Stati Uniti e il Brasile sono "sulla stessa pagina" per quanto riguarda il cambiamento climatico. Un maggiore impegno nella lotta al riscaldamento globale, con al centro la difesa dell'Amazzonia, messa seriamente in pericolo durante gli anni della presidenza Bolsonaro e la difesa della democrazia contro le derive sovraniste e i rischi di golpe, sono due dei punti principali previsti nel meeting.

Con la presidenza di Jair Bolsonaro il Brasile “si è isolato dal mondo per quattro anni”, ha detto il presidente brasiliano Lula, nello scambio di battute con il presidente Joe Biden, prima del loro colloquio nello Studio Ovale della Casa Bianca. Bolsonaro, ha detto Lula, disprezzava le relazioni internazionali e viveva "di fake news la mattina, il pomeriggio e la notte". Ironica la risposta di Biden: "Mi ricorda qualcuno". Gli atti di violenza a Capitol Hill e Brasilia, ha proseguito Lula, non devono ripetersi. Il presidente brasiliano ha poi sottolineato la necessità di collaborare in tema di cambiamenti climatici, in particolare in Amazzonia, tornando a criticare le politiche di Bolsonaro.

"I due presidenti parleranno di come possiamo portare avanti il ​​nostro impegno condiviso per promuovere, rafforzare e difendere la democrazia, non solo nei nostri rispettivi paesi, ma nell'emisfero e nel mondo", ha detto ai giornalisti un alto funzionario dell'amministrazione Biden, prima dei colloqui.

L'occasione rappresenta tra l'altro un riavvio delle relazioni tra USA e Brasile dopo la fine del governo dell'alleato di Donald Trump, Jair Bolsonaro, con il quale le relazioni per gli Usa non erano le migliori.

Le relazioni tra le due più grandi democrazie del continente americano erano state tiepide sotto il predecessore di destra di Lula. Bolsonaro il 1° gennaio, due giorni prima della fine del suo mandato, è volato in Florida, non prima di aver contestato i risultati del ballottaggio del 30 ottobre che ha perso di poco contro Lula. Qualche giorno dopo è partito il violento movimento di sostenitori di Bolsonaro che contestavano la validità delle elezioni, prendendo d'assalto il palazzo presidenziale, il Congresso e la Corte Suprema del Brasile.

In un'intervista alla CNN, Lula ha definito Bolsonaro un "fedele imitatore" di Donald Trump e ha affermato che non ci sono possibilità per lui di tornare al potere in Brasile. Alla domanda se avrebbe presentato richiesta a Biden per l'estradizione di Bolsonaro in Brasile, per affrontare le indagini per aver minato le istituzioni democratiche, Lula ha detto che questo spetterebbe ai tribunali del suo paese.

Un argomento su cui Biden e Lula non dovrebbero essere d'accordo è probabilmente la guerra in Ucraina, data la neutralità del Brasile. Lula vorrebbe vedere aprirsi un negoziato sulla pace che dovrebbe prevedere il coinvolgimento degli attori globali più neutrali. Alla CNN, Lula ha difeso la sua decisione di non fornire le munizioni di artiglieria di fabbricazione tedesca nella disponibilità del suo Paese. "Se inviassi le munizioni, mi unirei alla guerra. Non voglio unirmi alla guerra. Voglio la pace", ha detto.

La visita di Lula alla Casa Bianca arriva dopo l'incontro avvenuto in precedenza con il senatore Bernie Sanders e i legislatori democratici. Il ministero degli Esteri brasiliano ha confermato che il sostegno alla democrazia, ai diritti umani e all'ambiente sarà al centro dell'agenda di Lula a Washington.

Il Brasile è particolarmente desideroso che più paesi contribuiscano all'Amazon Fund, già avviato da Germania e Norvegia per sostenere la protezione della foresta pluviale contro la deforestazione e progetti di sviluppo sostenibile. L'amministrazione Biden sta valutando l'adesione al fondo da 1,3 miliardi di dollari, hanno confermato a Reuters i due funzionari statunitensi. Un contributo statunitense al fondo amministrato dal Brasile sottolineerebbe il riavvicinamento dei rapporti tra i due Paesi dopo il recente periodo di gelide relazioni.