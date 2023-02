Bimbo di 3 anni si allontana da casa, ricerche nel Napoletano

Un bimbo di tre anni si è allontanato stamattina dalla sua abitazione di via Vespucci, in località Nerano, nel comune di Massa Lubrense (Napoli). La madre ne ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri. Sono in corso le ricerche. Il bimbo Gennaro Rotoli indossava un pigiama blu, senza scarpe e con calzini. La madre ha autorizzato la diffusione della foto in aiuto alle ricerche.



Diversi cittadini di Massa Lubrense stanno partecipando alle ricerche del piccolo Gennaro. Lo conferma il sindaco Lorenzo Balducelli. "Sono tanti i cittadini che già sono in strada e altri che stanno dando la loro disponibilità - dice il sindaco -noi ci stiamo raccordando con la Prefettura ed ora mi sto recando anche io sul posto". "Ho sentito la madre, mi ha detto il bimbo come era vestito, è un'ottima famiglia e noi siamo tutti in apprensione", ha aggiunto.