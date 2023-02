Blitz antiterrorismo dei Ros contro gruppo di matrice fascista. Arrestate 4 persone, 11 indagati

Associazione con finalità di terrorismo, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché reati contro la persona ed il patrimonio. E' scattata all'alba, dopo 3 anni e mezzo di indagini, l'operazione "Reazione" in Baronia, nel nuorese.

I carabinieri del ROS, in collaborazione con il comando provinciale carabinieri di Nuoro, lo Squadrone Eliportato Cacciatori "Sardegna", l'undicesimo nucleo elicotteri di Elmas e il nucleo cinofili, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare (ed ulteriori 11 decreti di perquisizione) emessa dal gip del Tribunale di Cagliari su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di quattro soggetti, fra i quali alcuni presunti componenti di un gruppo neofascista attivo in particolare nella Baronia sarda, (che in ultimo si era riunito sotto la sigla Fronte Legionario Sardo), ritenuto responsabile, nel tempo, di numerosi atti intimidatori (compiuti anche con armi ed esplosivi) in direzione della popolazione e sedi istituzionali, nonché di reati contro la persona, il patrimonio e spaccio di stupefacenti. La base del gruppo terroristico, che aveva un leader carismatico considerato particolarmente pericoloso, era a Torpe', nel Nuorese.

I provvedimenti cautelari sono il risultato delle attività operate dal R.O.S. a seguito del rinvenimento, il 25 maggio 2019, nelle prossimità di alcuni edifici adibiti a seggio elettorale e personalità politiche locali, di alcuni proiettili cal. 7.65 allegati ad un volantino a firma di un sedicente Movimento Politico Reazionario (MPR) dal testo fortemente antieuropeista, anti-immigrazione e di ispirazione di destra sovranista.

Avevano messo in piedi un'organizzazione eversiva con una gestione quasi feudale del territorio. Così i Carabinieri hanno definito il gruppo neofascista.

Facevano proseliti nel dark web e rifiutavano l'ingresso nella loro cerchia anche di appartenenti alle forze dell'ordine. I vertici di questa organizzazione erano stati anche espulsi da altri movimenti politici reazionari e neofascisti perchè ritenuti troppo estremisti. Allora avevano deciso di fare da soli: con le coltivazioni di marijuana e le rapine si autofinanziavano.

Tra il 2016 e il 2019 - anno in cui soprattutto il Nuorese è scosso dalla battaglia dei pastori per un equo prezzo del latte - hanno iniziato a muoversi con atti intimidatori ai danni di sindaci e altri amministratori, ma anche - per la loro indole xenofoba - ai danni di stranieri e migranti che abitano o operano nel territorio. Ordigni e auto incendiate, volantini minatori e proiettili con un'escalation nel 2019: almeno 2 attentati al mese. Nelle perquisizioni di oggi sono state ritrovate anche armi: un pisola e due fucili clandestini, ma anche munizioni calibro 12.

Il vice comandante nazionale dei Ros, il colonnello Gianluca Valerio, dal colonello Marco Rosi, comandante Divisione antiterrorismo del Ros di Cagliari, dal ten. col. Giorgio Mazzoli, comandante della sezione anticrimine Ros e dal comandante provinciale di Nuoro, il te. col. Elvio Sabino Labagnara, insieme con il comandante della Legione Sardegna Luca Corbellotti hanno spiegato che la loro attività di radicalizzazione nel territorio veniva mantenuta anche con intimidazioni nei confronti di cittadini che, in varie occasioni, avevano collaborato con le forze dell'ordine.