Francia 2024. Zelensky si scaglia contro la presenza russa: "Cio ha perso l'onestà"

Ecco le parole pronunciate durante il vertice: " Mentre la Russia uccide e terrorizza, i rappresentanti di questo stato terrorista non hanno il loro posto nelle competizioni sportive e olimpiche. Il Comitato Olimpico Internazionale ha bisogno di onestà. L'onestà che purtroppo ha perso. I rappresentanti dello stato terrorista non devono avere posto nelle competizioni sportive e olimpiche. Non ci si può nascondere dietro una finta neutralità o una bandiera bianca perchè la Russia ormai macchia tutto di sangue, comprese le bandiere bianche, forse qualcuno vuole ignorare lo spirito olimpico per aiutare la Russia".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky oggi in videoconferenza con un gruppo di ministri dello Sport , di diversi paesi, che si sono riuniti per discutere la partecipazione di russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno. All'apertura della riunione, organizzata da Londra, ha di nuovo contestato la presenza di atleti russi alle Olimpiadi di Parigi del 2024, che secondo lui sarebbero un “segno di violenza e impunità anche sotto una bandiera neutrale".

Gli Stati Uniti si sono espressi a favore del compromesso della partecipazione sotto bandiera neutrale, mentre il presidente francese Emmanuel Macron, il cui paese ospiterà le Olimpiadi del 2024, ha dichiarato di voler decidere personalmente "in estate".

Oggi Zelensky ha anche asserito che Mosca avrebbe usato la partecipazione degli atleti russi per "propaganda di guerra".

"Se gli sport olimpici consistessero nell'uccidere e colpire con i missili, sapete quale squadra nazionale si aggiudicherebbe il primo posto", ha sottolineato il presidente ucraino, “Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, quasi un anno fa, gli atleti russi e bielorussi sono stati banditi dalla maggior parte degli eventi mondiali. Ma alla fine di gennaio il CIO ha proposto una tabella di marcia per organizzare il ritorno di questi atleti sotto una bandiera neutrale, a condizione che non abbiano sostenuto attivamente la guerra in Ucraina”.

Questa infatti la proposta del Comitato Olimpico Internazionale per consentire ad atleti russi e bielorussi, che non avessero sostenuto attivamente la guerra, per partecipare alle qualificazioni per Parigi 2024, mentre l'Ucraina è in pressing per la loro esclusione e minaccia un boicottaggio dei Giochi Olimpici; molteplici gli appelli fatti da Kiev per escludere i rappresentanti dei due paesi, anche sotto una bandiera neutrale.

Secondo il Cio, le minacce ucraine di boicottare l'Olimpiade del 2024 a Parigi, in caso di partecipazione di atleti russi e bielorussi, "vanno contro i valori fondamentali del movimento olimpico".

Lo afferma il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, in una lettera, datata 31 gennaio, il cui testo è stato diffuso dal comitato olimpico ucraino. In questa lettera Bach sottolinea che le "pressioni" ucraine sono percepite come "estremamente deplorevoli da una vasta maggioranza delle componenti del mondo olimpico e dai comitati nazionali alle federazioni internazionali".

Sulle questione, negli ultimi giorni erano intervenuti anche la sindaca di Parigi e il governo francese; pure i leader sportivi delle nazioni nordiche si sono opposti ad una possibile riammissione di atleti russi e bielorussi a eventi sportivi internazionali, comprese le Olimpiadi del prossimo anno a Parigi.

Il Cio aveva prontamente risposto che non ci sono piani per far partecipare una delegazione russa e bielorussa ai Giochi 2024, ribadendo, invece, che è stato tracciato un percorso affinché gli atleti dei due Paesi che non hanno sostenuto attivamente la guerra possano prendere parte alle qualificazioni olimpiche e competere come atleti 'neutrali', senza una identità nazionale, bandiere e inni.

Anche Tony Estanguet, presidente del Comitato organizzatore di Parigi 2024, aveva fatto presente che spetta solo al Cio "decidere se la delegazione russa potrà prendere parte ai Giochi".