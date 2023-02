Le Borse aprono in lieve rialzo in attesa di Pil Ue e inflazione Usa

Aprono appena sopra la parità le Borse europee. Milano a +0,25%, in linea gli altri listini principali.



Situazione interlocutoria in attesa di dati macroeconomici importanti in arrivo tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Si comincia alle 11.00 con la prima stima del prodotto interno lordo dell'Eurozona per il 4° trimestre e per l'insieme del 2022; seguirà alle 14.30 l'inflazione negli Stati Uniti per il mese di gennaio, dato cruciale per il futuro della politica monetaria americana.

Contrastate anche le Borse asiatiche: piazze cinesi appena sopra la parità, Hong Kong appena sotto, la migliore è Tokyo che chiude a +0,64%. Spinta dal sollievo degli operatori dopo la nomina di Kazuo Ueda a nuovo governatore della banca centrale giapponese - un moderato, definito dalla stampa 'né falco né colomba', che difficilmente opterà per aggiustamenti troppo bruschi della politica monetaria, che in Giappone resta ancora molto accomodante.