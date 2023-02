Borse euforiche dopo il rialzo dei tassi deciso dalla Bce

Le Borse europee festeggiano il rialzo dei tassi di interesse annunciato dalla Bce (50 punti a febbraio e altri 50 punti base a marzo). Gli investitori sembrano scommettere sul fatto che l'inflazione stia toccando ormai il picco e quindi la Banca centrale possa iniziare presto un allentamento. Proprio come in America, dove la Fed ha appena annunciato un rialzo "solo" dell0 0,25%.

Milano chiude a +1,49%, Londra +0,76%, Parigi +1,24% e Francoforte maglia rosa a +2,16%.

A Piazza Affari ha brillato per tutta la seduta Tim (+9,5%) dopo la presentazione di un'offerta non vincolante per la rete (Netco) da parte del fondo Kkr in solitaria. La valutazione degli asset infrastrutturali sarebbe intorno ai 20 miliardi.

Altro effetto del rialzo dei tassi in Europa è il calo dello spread tra Btp italiano e Bund tedesco, che scende a 183 punti base con il rendimento del nostro titolo che va sotto la soglia del 4% (3,88%).

Wall Street procede contrastata invece, con il Dow Jones in calo e il Nasdaq che vola grazie alla spinta del titolo Meta (Facebook), in rialzo del 27% dopo la presentazione dei risultati trimestrali. I ricavi infatti sono stati sopra le attese.