Le Borse europee ampliano le perdite dopo i dati sull'inflazione Usa

A muovere i mercati oggi è uno dei diversi parametri usati negli Stati Uniti per misurare l'inflazione, il PCE, acronimo di 'spese per i consumi personali', particolarmente importante perché è quello monitorato dalla Federal Reserve per le proprie decisioni di politica monetaria.

Nel mese di gennaio è stato nettamente sopra le attese: 5,4% per il dato complessivo, 4,7% per quello 'core', depurato dai prezzi alimentari ed energetici, i più volatili. E questo preoccupa decisamente i mercati. Quelli europei, che ampliano le perdite (Milano supera il -1%, Francoforte il -1,5%) e quelli americani, con gli indici principali in netto calo (-1,3% per il Dow Jones, -1,8% per il Nasdaq).

Sul fronte delle materie prime, torna a calare il prezzo del petrolio, con il Brent sotto gli 81 dollari e mezzo al barile, mentre sale leggermente quello del gas naturale, che torna sopra i 51 euro al megawattora.